Menschliches Elend, eine Welt, die in Flammen steht, Hungersnöte und verwüstete Städte – es sind dramatische und eindringliche Szenarien, die die Knaben und Männer des Staats- und Domchores Berlin am Sonnabend in die voll besetzte Wustrauer Kirche tragen.

Vor 400 Jahren begann mit dem Dreißigjährigen Krieg eine Zeit voller Entbehrungen, Schlachten und Hungersnöte. Unter der Leitung von Kai-Uwe Jirka erinnert der Kammerchor des Staats- und Domchores, begleitet von der Lautten Compagney und den Solisten Johanna Knauth und Michael Rapke, an diese Zeit.

Tränen in Musik und Worten

Mit ihrem Gedenkkonzert „Es erhub’ sich ein Streit“ schlagen die Chorsänger aus dem Berlin des 21. Jahrhunderts mit Rezitationen und Gesängen einen Bogen in jene Zeit, die von Leid und Schmerz geprägt war.

„Im Jahr 1618 lebten annähernd 18 Millionen Menschen in Deutschland, 30 Jahre später waren es noch zehn Millionen. „In der Prignitz kam mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ums Leben“, sagte Andreas Bödecker vom Wustrauer Brandenburg-Preußen-Museum, der die Einführungsworte zum Konzert sprach.

Wie ein Gespinst legen sich Musik und Worte über die Zuhörer – das Barockgedicht „Tränen des Vaterlandes“ von Andreas Gryphius, „Die Zerstörung Magdeburgs“ von Johann Wolfgang von Goethe und die „Bitten der Kinder“ von Bertold Brecht.

Immer wieder wurde die Geschichte der Menschheit von Kriegen begleitet. „Wie liegt die Stadt so wüst“ aus den Klageliedern des Propheten Jeremias berichtet über die Zerstörung Jerusalems im Jahr 587 vor Christus durch die Babylonier.

Das Leben gewinnt die Oberhand

Doch Klagelieder und Friedensseufzer – so eindrücklich sie auch sind, behalten an diesem warmen Frühlingsnachmittag nicht die Oberhand. Es ist das Leben, dass dieses eindrucksvolle Konzert von der ersten bis zur letzten Minute bestimmt. Tiefe satte Männer- und zarte, helle Knabenstimmenstimmen ergeben einen Klang, der die Zuhörer fesselt und gleichzeitig erschauern lässt.

„Verleih uns Frieden“, so lautet die Bitte zum Schluss, auf die eine ehrfurchtsvolle Pause folgt, bevor sich die Zuhörer erheben und Bravo-Rufe die Kirche erfüllen.

