Linum

Ein Kraftfahrer meldete Montagnachmittag einen Volvo-Zugverband in unsicherer Fahrweise auf dem westlichen Berliner Ring der A 10 in Richtung Norden.

Lkw-Fahrer schlängelt auf 2 Spuren

Das mit etwa 24 Tonnen mit Düngemitteln beladene Gespann soll zeitweise auf beiden Fahrspuren gefahren sein. An der Raststätte Linumer Bruch fuhr der 32-Jährige ab und wurde sogleich von Beamten der Autobahnpolizei kontrolliert.

Bierdosen und Medikamente in der Fahrerkabine

Der Mann stand unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemtest ergab 2,41 Promille. In der Fahrerkabine lagen Bierdosen und Medikamente.

Ein Drogenschnelltest reagierte jedoch negativ.

Der 32-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in die Polizeiinspektion in Neuruppin gebracht. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch, so dass ein Rettungswagen gerufen werden musste.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von MAZ-online