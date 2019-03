Fehrbellin

Gleich mehrere Gründe zur Beanstandung hatten Beamte der Verkehrspolizei am Montag bei der Kontrolle eines Sattelzuges an der Autobahn 24. Das Gefährt wurde in Höhe der Abfahrt Fehrbellin gestoppt. Der Fahrtenschreiber des Sattelzuges sei „technisch hochwertig manipuliert“ gewesen, sodass es dem Fahrer möglich war, Ruhezeiten während der Fahrt aufzeichnen zu lassen.

Auch die Abgasanlage war manipuliert

Zudem war die Abgasnachbehandlungsanlage technisch manipuliert. Auf einem Kontrollgerät wurde der Verbrauch des Zusatzes AdBlue nur vorgetäuscht. Beide Manipulationseinrichtungen konnten von den Beamten ausgebaut und konfisziert werden. Gegen den Sattelzug-Fahrer und den Unternehmer wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Um das Verfahren abzusichern, mussten 18 000 Euro hinterlegt werden. Erst als der ordnungsgemäße Zustand an dem Lkw wieder hergestellt war, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Von MAZonline