Tarmow

Ein 63 Jahre alter Mann hat sich am Samstag gegen 17 Uhr mit ausgebreiteten Armen mitten auf der Straße postiert. Er stellte sich in die Baustellenzufahrt kurz vor Tarmow und versuchte, eine 59-jährige Autofahrerin am Weiterfahren zu hindern. Er forderte die Frau auf, mit ihrem Wagen umzukehren. Der Mann soll geäußert haben, dass die Straße nur für Anwohner sei.

Im Laufe der Auseinandersetzung verfing sich der Mann mit seiner Hose an der Kennzeichenhalterung und stürzte. Kaum hatte er sich wieder aufgerappelt, zerrte er am Scheibenwischer des VW-Transporters und beschädigte den Außenspiegel. Schließlich griff er durch das Seitenfenster sogar den Ehemann der Fahrerin an.

Das Paar rief die Polizei um Hilfe. Jetzt hat der aufgebrachte Mann mehrere Strafanzeigen am Hals – wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Kripo ermittelt noch.

