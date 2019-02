Linum

Wer musste am Montagabend in Linum einem Citroën mit MOL-Kennzeichen ausweichen, der auf der Flucht vor der Polizei durch den Ort raste und schließlich am Ende des Birkenweges in einem Graben landete? Die Ermittler erhoffen sich Zeugenaussagen von mindestens zwei Fahrern, denen der Citroën entgegenkam.

Mindestens zwei Fahrer mussten dem Citroën ausweichen

Beim Bearbeiten des Vorfalls hat die Kriminalpolizei herausgefunden, dass mindestens zwei Autos dem Citroën ausweichen mussten, weil es sonst zu Unfällen gekommen wäre. Die Fahrer werden gebeten, sich unter 03391/35 40 bei der Polizei in Neuruppin zu melden.

Verfolgungsjagd endete im Birkenweg

In dem Citroën saßen zwei Männer unter Drogeneinfluss. Als sie von der Polizei kontrolliert werden sollten, gab der Fahrer Gas und bog in den Birkenweg ab. Nachdem das Auto am Ende des Weges im Graben gelandet war, wollten die Männer davonlaufen. Den Polizisten gelang es jedoch, sie zu stellen. Der Fahrer hatte keinen Führerschein; Auto und Nummernschilder waren gestohlen.

Von MAZonline