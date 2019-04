Linum

Ein stark alkoholisierter Mann ist Sonntagmorgen mit einem Koffer in der Hand in der Nähe der Raststätte Linumer Bruch in Richtung Bundesautobahn 24 unterwegs. Um 6.55 Uhr informiert eine Mitarbeiterin der Raststätte die Autobahnpolizei in Walsleben.

Vor Ort wird ein 29-jähriger Ukrainer angetroffen, der im Böschungsbereich zwischen der Schwerlastspur und der Richtungsfahrbahn Hamburg schläft. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigt 2,98 Promille an.

Den eigenen Angaben zu Folge wollte der Mann nach Schweden, um dort zu arbeiten. Dorthin durfte er aber vorerst nicht, kam bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Von MAZ-online