Frauen meditierten im Bürgerhaus

Bei all der Feierlaune auch mal Zeit für sich selbst zu finden, war am Freitagabend Thema der Frauentagsfeier im Bürgerhaus Blumenthal. Achtsamkeitstrainerin Gabriele Zindler aus Neuruppin führte die Frauen in die fernöstliche Heilkunst ein, meditierte mit ihnen und hielt sogar Yogaübungen mit ihnen ab.