Gute Laune und volle Gläser

Groß gefeiert wird der Frauentag in Groß Haßlow nur alle zwei Jahre – dafür dann aber auch richtig. Am Samstag war es wieder so weit. Etwa 40 Gäste ließen es sich im Bürgerhaus bei Kuchen und Getränken gut gehen. Als Überraschungsgast kam noch ein trinkfester Landstreicher, der neben flotten Sprüchen auch Schlagermusik darbot.