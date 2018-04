Endlich: In diesem Jahr können in Ostprignitz-Ruppin mehrere, sogenannte touristische Radwege saniert werden. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) informierte am Freitag darüber, dass der bereits im Vorjahr erwartete Fördermittelbescheid des Landes eingegangen ist. Demnach spendiert das Land für die Arbeiten an 15 Routen gut fünf Millionen Euro. „Es gibt vom Land eine 90-prozentige Förderung. Mehr geht nicht“, freute sich Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Die Restsumme von knapp 600 000 Euro übernimmt zur Freude der Kommunen der Landkreis.

Land änderte die Richtlinie

Die Arbeiten sollen jetzt so schnell wie möglich ausgeschrieben werden, damit das Gros der betroffenen Wege auch noch in diesem Jahr saniert wird. Dazu gehören die Verbindungen zwischen Dorf Zechlin und Kagar, zwischen Zippelsförde und Krangen sowie zwischen Katerbow und Walsleben. Der Kreis wollte eigentlich schon im Vorjahr an den Wegen bauen, doch das Land hatte seine Richtlinie noch einmal geändert und deshalb keine Zuschüsse ausgezahlt.

Von Andreas Vogel