Schon beim ersten Lied „Glory, glory, hallelujah“ geht am Samstagnachmittag in der Kirche in Fretzdorf die Post ab. Die 90 Zuhörer klatschen mit und geben dem Chor „Parents and Friends“ ein nachhaltiges Echo. Damit ist das Eis gebrochen und die Sänger um ihren Chorleiter Jochen Silex können ihr 90-minütiges Programm starten.

Die Fachwerkkirche in Fretzdorf wartet auf eine weitere Sanierung. Beim Benefizkonzert für das Gotteshaus trat Jochen Silex mit seinem Chor „Parents and Friends“ und der Gitarre auf. Quelle: Christamaria Ruch

Der Applaus am Anfang setzte sich wie ein roter Faden im Konzert fort. Damit behielt auch Edith Weckmann-Priebe Recht. Denn die Vorsitzende vom Gemeindekirchenrat Fretzdorf sagte zur Begrüßung: „Das ist ein Konzert der besonderen Art, ich habe den Chor vor Jahren in Jabel gehört und war begeistert.“ Die Benefizkonzerte haben Tradition. „Wir wollen die Kirche weiter bekannt und auf die dringende Sanierung aufmerksam machen“, sagte Weckmann-Priebe.

Vom ersten Lied an klatschte das Publikum bei den Liedern mit. Quelle: Christamaria Ruch

Jochen Silex gründete vor 14 Jahren „Parents and Friends“ in Brandenburg (Havel). „Die Musik begleitet mich seit meiner Kindheit, seit meinem 20. Lebensjahr bin ich in Chören aktiv“, sagte er. Vor „Parents and Friends“ leitete er drei andere Chöre. Zwölf Frauen singen in dem Klangkörper, sechs traten in Fretzdorf auf. Dabei singen sie drei- bis vierstimmig und vor allem Gospel und Spirituals.

„Das ist mein Leben“, so Jochen Silex. Außerdem steuert er zum Repertoire gut ein Drittel eigene Stücke bei. „Das Wichtigste an der Musik, ist, dass sie Freude macht“, sagte er. Und diese Freude konnte jeder den Sängern ansehen.

Medley aus Gassenhausern

Sogar ein Musicalmedley aus Gassenhauern brachten sie zu Gehör. Bei „I’m singing in the rain“ hielt eine Sängerin einen unsichtbaren Schirm empor und tanzte dazu. Immer wieder streute Jochen Silex kleine Botschaften ein. „Leider vergessen wir, dass das Wichtigste im Leben ist, sich nicht so stressen zu lassen“, gehörte dazu.

Nach dem Konzert nahmen die Besucher im Zelt des örtlichen Heimat- und Kulturvereins an der Kaffeetafel Platz. Einwohner steuerten 15 Kuchen bei. Alle Einnahmen fließen in die geplante Sanierung der Kirche.

2002 wurden die Fassaden an der Westseite einschließlich Dachreiter und einem Teil der Südseite des Kirchenschiffs erneuert. 42 der 46 sanierten Gefache sind jedoch beschädigt, Putz fällt heraus.

Nachsanierung geplant

Deshalb plant die Kirchengemeinde eine Nachsanierung. Darüber hinaus sollen auch das Dach und der restliche Teil der Fassade saniert werden. Der Zeitplan dafür ist noch offen.

Von Christamaria Ruch