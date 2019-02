Heiligengrabe

Ein Polizeibeamter wurde Sonntagnachmittag bei einem Einsatz auf der Bundesstraße 189 zwischen Heiligengrabe und Kemnitz verletzt.

Zeugen hatten die Polizei um 14.30 Uhr über einen Diebstahl an einer Bewässerungsanlage auf einem Feld informiert. Zwei Beamte in einem Streifenwagen hatten das Fahrzeug der Tatverdächtigen in der Nähe festgestellt.

30-Jähriger schlägt Beamten ins Gesicht

Das Paar versuchte mit dem Wagen über eine Ackerfläche zu flüchten, fuhr sich jedoch fest. Die beiden Insassen – eine 45-Jährige und ein 30-jähriger Mann aus der Prignitz – konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der bereits polizeiliche bekannte 30-Jährige leistete dabei Widerstand und schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Schlagstock und Reizgas eingesetzt

Daraufhin setzten die Beamten den Einsatzschlagstock und das Reizstoffsprühgerät ein. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Strafanzeigen wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

Die Frau wurde anschließend nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZ-online