Nach der heißen Etappe am Vortag konnten die Radler am Samstag richtig herunterkühlen. Die Sonne hatte sich verzogen und mit ihr auch die ganz große Hitze, so dass am Ende die 620 Radler, die in Wittenberge an den Start gegangen sind, einen richtig coolen Tag hatten – vor allem der fünfjährige Willi, der mit ein paar Federn an seinem Helm unterwegs war, weil er glaubt, dass ihm das noch etwas mehr Tempo verleiht. Er dürfte in Bad Wilsnack, begleitet von den Fahrradpolizisten, als erster ins Ziel fahren.

Auch die brandenburgischen Sportministerin Britta Ernst, die erstmals dabei war, hatte viel Freude an der Fahrt und versprach, im kommenden Jahr wiederzukommen. Es ging schon gut gesattelt in den Tag, denn die Wittenberger hatten alle Fahrradsättel der Dauerradler im Fahrradlager mit einem Sattelschoner überzogen, der für den Brandenburgtag wirbt. Dabei traf Bürgermeister Oliver Hermann Gerda Kalkbrenner aus Vetschau, eine Tourteilnehmerin, deren Schwester in Perleberg lebt.

Als „Team Double“ fahren Rona und Roland Sobotzki aus Reinsdorf bei Jüterbog die Tour im Tandem mit. Das Besondere dabei: Rona Sobotzki ist blind. Doch das Zusammenspiel mit ihrem Mann klappt wunderbar, weil sie genau weiß, wie sie sich zu bewegen hat: „Das kriegt man vom Gefühl her mit.“ Den beiden gefällt übrigens der neue Modus der Tour, weil er ihnen auch die Teilnahme am Wochenende ermöglicht. Voll des Lobes sind sie außerdem über Günter Lutz, der den Aufenthalt und die Tourteilnahme für sie organisiert.

Ein wenig eingebremst wurde das Feld lediglich durch die ein oder andere Buckelpiste, die sich in Prignitzer Dörfern nun einmal nicht ganz vermeiden lassen, so in Schilde und Rosenhagen. Erfahrungsgemäß gibt es da für Siegfried Ramin immer viel zu tun. Der Fahrraddoktor ist seit vielen Jahren bei der Tour dabei und hilft bei Pannen unterwegs. Klassiker ist dabei noch immer der platte Reifen. Wenn sich ein Schaden auf die Schnelle nicht beheben lässt nimmt er das Rad mit.

Richtig ins Schwitzen kamen die Radler eigentlich erst am Ziel, als Birgit Hamann sie von der Bühne aus mit ein paar Zumba-Übungen vertraut machte. Zuvor hatte Bad Wilsnacks Bürgermeister Hans-Dieter Spielmann den Förster Zimmerman auf einem Postrad zur Bühne gebracht. „Das ist sehr bequem, besonders wenn der Bürgermeister fährt und lenkt“, meinte der „Förster“ zur MAZ. Die historische Figur hat dereinst das Moor entdeckt, dass Wilsnacks Kurstadtstatus begründete.

Für Oliver Hermann gab es auf der Bühne als Geschenke eine alte und eine neue Dachziegel der Wunderblutkirche, die gerade aufwändig restauriert wird. Richtig bejubelt wurden die Jagdhornbläser, die zwei musikalische Einlagen gaben. Dann setzte Spielmann den orangen Hut auf, den er vor drei Jahren von einem holländischen Tourteilnehmer bekommen hatte, der damals verletzt aufgeben musste. Gerade geht es ihm wieder nicht gut, da soll ein Bild von Spielmann, der seinen Hut trägt, Aufmunterung bringen.

Heiß wurde es dann noch beim von Antenne-Moderator Alexander Dieck betreuten Bürgermeisterradeln, das schiedlich-friedlich zwei zu zwei ausging.

Von Bernd Atzenroth