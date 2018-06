Horst

Mit einem Sommerkonzert zum Tagesausklang wurde am Freitagabend in Horst das Dorffest in Blumenthal eingeläutet. Der Ort feiert am Samstag sein 755-jähriges Bestehen.

Barbara und Bettina Nürnberg sangen am Freitag Melodien von Brahms, Schumann oder Humperdinck, nachdem Bürgermeister Holger Kippenhahn und Ortsvorsteherin Bettina Teiche die knapp 80 Gäste in der kleinen Kapelle begrüßt hatten.

Ein Ort der Besinnung

„Sie soll ein Ort der Besinnung sein, an dem man zur Ruhe kommen, aber auch die Gemeinschaft pflegen kann“, sagte Bettina Teiche. Holger Kippenhahn dankte all den Unterstützern, die die Sanierung der kleinen

Kapelle bisher vorangetrieben haben – Helfern aus Horst, der Jugendbauhütte Brandenburg-Berlin und vor allem der Schadow-Gesellschaft aus Berlin. Denn in der Kapelle befindet sich eine Stele, die der berühmte preußische Baumeister schuf und dessen Restaurierung die Gesellschaft mitfinanzierte. Noch sei das kleine Gebäude nicht fertig. Genutzt werde es zwar für Adventsveranstaltungen oder – wie am Freitag – erstmals für ein Konzert, aber Kippenhahn lud die Gäste ein, weitere Ideen für die künftige Nutzung der Kapelle einzubringen.

Nutzungskonzept soll an einem Runden Tisch entworfen werden

Eberhard von Lewinski, der Besitzer des Gutes, kündigte an, demnächst einen Runden Tisch einberufen zu wollen, um ein Nutzungskonzept zu erstellen. Die Restarbeiten für die Kapelle veranschlagte er mit etwa 10 000 Euro, wovon 8000 Euro bereits gesichert seien.

Besonderer Gast aus Hamburg

Zu den besonderen Gästen zählten Vertreter der Schadow-Gesellschaft sowie Hartwig von Möllendorf (79) aus Hamburg. Das Gut in Horst befand sich von 1850 bis 1945 im Besitz seiner Familie. 1976 habe er es erstmals wieder besucht und sei vom maroden Zustand entsetzt gewesen. „Wir wollten es nach der Wende zurückkaufen, aber uns fehlte das Geld“, erinnert er sich. Der ehemalige Lehrer habe es dann 1991 sogar mit einer Schulklasse besucht. Zu speziellen Anlässen – wie am Freitag – komme er aber auch heute noch gern nach Horst. „Meine familiären Wurzeln treiben mich hierher.“

Von Björn Wagener