Heiligengrabe Heiligengrabe - Gefährlicher Schulweg: Eltern fordern Verlegung der Bushaltetestelle Auch Grundschüler müssen auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule in Heiligengrabe die viel befahrene B 189 überqueren. Einen Zebrastreifen gibt es nicht. Eltern sind in Sorge und haben eine Forderung.

Kinder steigen in den Bus an der Haltestelle an der Bundesstraße 189 in Heiligengrabe, um nach der Schule nach Hause zu fahren. Quelle: Björn Wagener