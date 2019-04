Heiligengrabe

Der erste gemeinsame Ostermarkt der Kita „Haus der kleinen Strolche“ und des Vereins „ Dorfleben Heiligengrabe“ hatte vor drei Jahren noch draußen auf dem Spielplatz am Spatzenberg stattgefunden. Wegen des schlechten Wetters war man 2018 spontan in die Kita ausgewichen.

Am Samstag fand der Ostermarkt dann von vornherein in der Kita statt. „Wir wollten einen Ostermarkt, der Verein einen Trödelmarkt, so kamen wir zusammen“, erinnerte sich Kitaleiterin Dietlinde Bolduan am Samstag an die Anfänge des Ostermarktes. 22 Stände waren an dem Tag in und um die Kita errichtet worden.

Zum zweiten Mal dabei war die Tagesstrukturgruppe der Behinderteneinrichtung „Friedenshort“ mit dabei. Neben österlicher Dekoration wie beispielsweise Serviettenhalter oder einem Wuschelosterhasen hatten die Gruppenteilnehmer auch ein österliches Mobile sowie Leckereien im Angebot. „Wir haben beispielsweise Möhren-Apfel-Marmelade gekocht“, sagte Gruppenteilnehmerin Bärbel Laube.

Daneben hatten Alexandra Teichmann-Hupe und ihre Schwägerin Janin Hupe aus Groß Pankow einen Stand. Beide hatten Kinderkleidung und Spielzeug im Angebot. „Ist alles gut organisiert hier“. lobte Janin Hupe den Ostermarkt in der Kita.

Ulrike Martz und Ulf Bumke grillten vor der Kita. Quelle: Christian Bark

Wie die beiden Schwägerinnen war auch Karin Frost das erste Mal dabei. Obwohl der Weg aus ihrem Wohnort Liebenthal gar nicht so weit ist. An ihrem Stand gab es Wäsche und „schöne Sachen aus der Küche“.

Eine Etage darüber konnten sich Kinder von Erzieherin Annette Büschke schminken lassen. Die zweijährige Mascha Merle bekam einen Schmetterling ins Gesicht gemalt. „Das ist eine schöne Aktion hier“, lobte ihre Mutter Julia Neumann.

Erzieherin Annette Büschke brachte bunte Farbe aufs Gesicht von Mascha Nele Neumann. Quelle: Christian Bark

Vorher als Besucher, nun mit einem Stand waren Cindy Ihrke aus Papenbruch und Silvana Wilhelm aus Heiligengrabe mit ihren Kindern beim Ostermarkt vertreten. Auf dem Hof der Kita boten Bernhard und Iris Unger aus Zernitz Handarbeiten und antike Accessoires an.

„Wir müssen draußen stehen, weil wir so viele Sachen dabei haben“, erklärte das Ehepaar. Sie würden viel in der Region auf Trödelmärkten unterwegs sein. In der Heiligengraber Kita waren sie jedoch das erste Mal.

Iris und Bernhard Unger waren aus Zernitz gekommen. Quelle: Christian Bark

Während die Besucher in Ruhe an den Ständen stöbern und die Kinder in der Kita spielen und toben konnten, streifte immer mal wieder der Osterhase durchs Haus. Zwar hatten alle Kita-Erzieherinnen am Samstag Hasenohren auf, Kita-Praktikantin Marisa Schmock war dazu aber noch in ein Kostüm gehüllt. „ganz schön warm darunter, aber es macht trotzdem Spaß“, sagte sie.

Von Christian Bark