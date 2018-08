Heiligengrabe

Vor 40 Jahren wurde aus dem Heiligengraber Männerchor ein gemischter Chor. Sechs der Damen, die damals in den Gesangsverein eingetreten sind, um den Chorgesang in Heiligengrabe aufrecht zu erhalten, sind heute noch mit dabei: Ursula Bumke, Silvia Schölzchen, Ingrid Doerks, Karin Köhn, Marion Schmidt und Annedörte Borchert.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonnabend bekamen sie Urkunden und Blumen. Chorleiterin Sigrun Stahmleder und Vereinsvorsitzender Burckhard Doerks dankten ihnen für so viele Jahre aktive Mitgliedschaft in dem Verein.

Mehr als ihr halbes Leben im Chor

Fast alle Jubilare sind mehr als ihr halbes Leben aktive Sänger im gemischten Chor und kommen jeden Mittwoch während der Schulzeit zur Probe.

Dass in diesem Jahr lediglich Frauen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden, liegt daran, dass es in Heiligengrabe schon lange einen Männerchor gab. Der Vereinschronik ist das Gründungsjahr 1848 zu entnehmen, seither wird in dem Dorf – nur unterbrochen während der Kriegszeiten – der Gesang gepflegt. Damit dürfte dieser Chor einer der ältesten Vereine im Gemeindegebiet sein.

Ab 1978 Frauen dazugeholt

Als Ende der 1970-er Jahre die Anzahl der aktiven Sänger immer mehr abnahm, entschlossen sie sich 1978, die Frauen aus dem Dorf dazuzuholen. Diesem Aufruf sind etliche Heiligengraberinnen freudig gefolgt und aus dem Männerchor wurde ein gemischter Chor.

Damals wie heute sind die Frauen in der Überzahl. 28 Frauen und acht Männer sind zur Zeit aktiv dabei. Sie kommen längst nicht nur aus dem Ortsteil Heiligengrabe, sondern auch aus Wittstock sowie aus Wittstocker und Heiligengraber Ortsteilen. Und die Zahl der fördernden Mitglieder übertrifft die Zahl der aktiven Sänger sogar noch.

Sängertreffen zum Chorgeburtstag

Da das Gründungsjubiläum alle fünf Jahre zusammen mit befreundeten Chören groß gefeiert wird, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Sängertreffen – und zwar am 1. und 2. September.

Dann wird auf der Freifläche hinter dem Sportplatz ein großes Festzelt aufgebaut und zum Chorkonzert eingeladen. Erwartet werden unter anderem die Chöre aus Wittstock, Bad Wilsnack, Pritzwalk und Kyritz.

Die weiteste Anreise haben die Sänger aus Fahrenbach. Doch sie sind auf den Jubiläumsfeiern in Heiligengrabe schon Stammgäste, ist doch der Ort aus dem baden-württembergischen Teil des Odenwaldes die Partnergemeinde von Heiligengrabe.

Programm am 1. und 2. September Am Sonnabend, 1. September beginnt um 14 Uhr das Chorkonzert. Gleich nach den Gesangsdarbietungen bittet DJ Günter Lutz zum Tanz. Für Kaffee, Kuchen sowie für Deftiges vom Grill und aus der Gulaschkanone ist den ganzen Tag über gesorgt. Die Kinder können sich unter anderem auf einer Springburg austoben. Am Sonntag lädt der Chor dann ab 10 Uhr zum Frühschoppen ein, ebenfalls mit einem Unterhaltungsprogramm.

Von MAZ-online