Stärker an Berlin anlehnen

Heiligengrabe Sitzmöbel in der Gemeinde Heiligengrabe - Stärker an Berlin anlehnen Sechs robuste Bänke bereichern das Ortsbild in der Gemeinde Heiligengrabe. Fünf Dörfer profitieren in diesem Jahr von diesen Rastmöglichkeiten. Weitere sollen später folgen. Auch die Wünsche vom Seniorenbeirat wurden dabei erhört.

In Papenbruch steht die neue Bank mit Tisch am Ortsausgang in Richtung Wittstock, direkt neben der mit Graffiti aufgepepptem Trafostation. Quelle: Christamaria Ruch