Königsberg

Ein 61-Jähriger landet am Montag um 7.50 Uhr im Barenthiner Weg in Königsberg mit einem Traktor am Baum. Das Kraftfahrzeug ist in einer Kurve auf der schmalen Straße von der Fahrbahn abgekommen.

Am Traktor entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von zirka 47.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme laufen Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug, die durch die Ortsfeuerwehr gebunden werden. Der Traktor ist nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden.

Von MAZ-online