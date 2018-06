Unterricht am See

Heiligengrabe Königsberg - Unterricht am See Mit Spaß lernen und sich besser kennenlernen: Lehrer Frank Reese von der Waldring-Grundschule setzte an der Badestelle bei Königsberg ein besonderes Unterrichtskonzept um.

Die Fünftklässler mit ihrem Klassenlehrer Frank Reese am Donnerstag an der Badestelle in Königsberg. Quelle: Björn Wagener