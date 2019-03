Kyritz

Bei einem heftigen Streit zwischen zwei 13-Jährigen ist in Kyritz einer der beiden Jungen so stark verletzt worden, dass er ärztlich behandelt werden musste. Zu der Auseinandersetzung war es bereits am Mittwoch vergangener Woche gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Auseinandersetzung vorausgegangen waren laut Polizei beleidigende Gesten. Danach sei es zu einer gegenseitigen Körperverletzung gekommen. Das Ganze spielte sich in der Perleberger Straße ab.

Von MAZonline