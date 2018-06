Kyritz hat jetzt einen „Abenteuerwald“. Der besondere Kinderspielplatz liegt versteckt in der Waldkolonie zwischen Finkenweg und Stargasse.

Am Donnerstag,dem 7. Juni, soll die Anlage um 16 Uhr offiziell übergeben werden. „Auf spielerische Weise können hier die Kinder kleine Abenteuer erleben, Natur entdecken, Hütten bauen“, verspricht die Pressesprecherin des Rathauses Doreen Wolf.

Waldparzelle wurde umgestaltet

In den vergangenen Monaten hatte die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen und Vereinen eine bisher kaum genutzte Waldparzelle mitten in der Siedlung zum Toben und Spielen umgestaltet. Es wurden Unrat und Wildwuchs entfernt, Wege geebnet, Sturmschäden beseitigt, kranke Bäume gefällt, Baumkronen beschnitten, Schilder angebracht. Nistkästen und Futterplätze sollen den jungen Besuchern Naturbeobachtungen ermöglichen. Eine Sandspielfläche für die Allerkleinsten ist ebenso vorhanden wie Sitzgelegenheiten, Kletter- und Turngeräte. Für den Bau kam vor allem einheimisches Holz zum Einsatz.

Noch ist nicht alles ganz fertig. Doch spätestens zur Eröffnung am kommenden Donnerstagnachmittag sind alle Bereiche nutzbar. Bürgermeisterin Nora Görke lädt zu dem kleinen Fest ein. „Ich wünsche mir, dass viele Kinder den Abenteuerwald erkunden – zur Eröffnung und auch später“, sagt sie.

Zu erreichen ist der „Abenteuerwald“ von der Stargasse aus. Die Zufahrt dorthin erfolgt über den Kuckucksweg oder den Heinrichsfelder Weg. In der Stargasse werden bunte Luftballons und Bänder den Weg weisen.

Diskussion über Pläne in Kyritz West

Am anderen Ende der Stadt, in Kyritz West, soll es möglichst bald eine weitere Freizeitfläche geben. Auf der Fläche eines einstigen Wohnblock ist das „Spielband Straße der Jugend 2“ geplant. Dabei handelt es sich um das erste Vorhaben aus dem neuen Freiraumkonzept für das Wohngebiet. Die Planer laden alle Anwohner und künftigen Nutzer für kommenden Dienstag, den 5. Juni, ein, die Ideen ab 17 Uhr im Veranstaltungsraum der Wohnungsbaugesellschaft (Am Winkel 1A) zu diskutieren.

