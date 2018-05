Der Neubau des Einkaufszentrums in der Kyritzer Straße der Jugend könnte nun wirklich in Gang kommen. „Die Baugenehmigung ist da und wird im Augenblick bei uns im Haus geprüft“, sagte jetzt Projektentwickler Andreas Osterland auf Nachfrage. Er rechne voraussichtlich für Anfang Juni mit dem Beginn der Abrissarbeiten am bisherigen Verkaufsgebäude. „Der Abbruch wird etwa sechs bis acht Wochen dauern“, schätzt Osterland ein. „Das ist ja doch ein bisschen was.“ Bis zur Eröffnung des Neubaus werde es etwa ein Jahr brauchen. Pfingsten 2019 könnte es also so weit sein.

In den anderen Supermärkten der Stadt herrscht mehr Betrieb

Ursprünglich sollte der Bau längst in vollem Gange sein. Rund um den vergangenen Jahreswechsel hatten die Geschäfte die Läden im „Prignitz-Center“ geräumt. Auch der Rewe-Markt schloss Anfang Januar. Die Versorgungssituation für die Bewohner des umliegenden Wohngebietes hat sich damit deutlich verschlechtert. Sie sind zu längeren Wegen gezwungen. In den restlichen Supermärkten der Stadt herrscht spürbar mehr Betrieb. Die Anfragen, wann es denn mit dem Bau endlich losgeht, häufen sich.

Bis zum Jahresende 2018, so der Plan der Investoren, sollte das alte Einkaufszentrum aus den 90er Jahren durch einen Neubau ersetzt sein. Schon im Sommer 2015 wurde das Vorhaben erstmals öffentlich vorgestellt. Eine Ladenpassage soll künftig nicht mehr geben. Stattdessen werden alle Geschäfte vom Parkplatz aus zugänglich sein. Vor allem der Rewe-Markt bekommt mehr Platz als bisher.

Es gab planungsrechtliche Verzögerungen

Das Vorhaben erwies sich als recht komplex. Im vergangenen Dezember verabschiedeten die Stadtverordneten den notwendigen Bebauungsplan. Doch ergaben sich auch danach noch planungsrechtliche Verzögerungen. Beispielsweise musste die Stadt einer Abweichung von der Stellplatzsatzung zustimmen. Die Satzung legt ganz allgemein fest, wie viele Pkw-Stellplätze bei Neubauten pro Quadratmeter Verkaufsfläche zu errichten sind. Doch das Gelände an der Straße der Jugend bietet gar nicht genug Platz, um die Vorgaben angesichts der wachsenden Verkaufsfläche zu erfüllen.

Investoren und Kommune kamen immerhin recht schnell zu einer Einigung. Anfang März war auch dieses Hindernis aus dem Weg geräumt. In der vergangenen Woche erteilte der Landkreis die Baugenehmigung. „Die Bürgermeisterin und die Stadtverwaltung haben uns sehr unterstützt“, schätzt Projektentwickler Andreas Osterland ein.

Die Spielhalle zieht zuletzt aus

Völlig leer ist das alte „Prignitz-Center“ übrigens noch nicht. Als letzter Nutzer werde in den nächsten Tagen der Spielhallenbetreiber das Gebäude räumen, kündigt Osterland an. „Den haben wir noch drin gelassen, damit da noch ein bisschen Aufsicht ist.“

Von Alexander Beckmann