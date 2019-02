Brunn

Polizisten haben am Montagnachmittag in Brunn einen 55-jährigen Autofahrer angehalten, der zuvor in Schlangenlinie gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,53 Promille.

Während der Blutprobenentnahme im Kyritzer Polizeirevier leistete der Mann Widerstand. Zudem beleidigte er die Beamten, teilte die Polizei mit. Nach der Blutprobenentnahme wurde er wieder entlassen.

Von MAZonline