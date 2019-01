Kyritz

Polizisten kontrollierten in der Nacht zu Freitag in Kyritz einen VW-Fahrer. Der Mann war ihnen aufgefallen, da er in Schrittgeschwindigkeit durch die Bahnhofstraße und beim Abbiegen über einen Bordstein fuhr. Bei der Kontrolle hatte der 41-Jährige starke Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Zudem hatte er währenddessen immer wieder Kurzschlafphasen und konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen, teilte die Polizei mit.

Alkoholtest ergab 0,0 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,0 Promille. Weil der Mann angab, vor Fahrtantritt Medikamente zu sich genommen zu haben, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum durchgeführt.

Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens unter Einfluss von Medikamenten.

Von MAZonline