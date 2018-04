Verkehrsunfall - Betrunkener streift mit Auto einen Bus

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Köritzer Straße in Neustadt mit seinem Toyota einen Bus gestreift. Der 62-Jährige war zuvor beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto legte danach etwa 50 Meter auf einem Radweg zurück. Beim Wiederauffahren auf die Fahrbahn streifte der Toyota dann einen vorbeifahrenden Bus, in dem sich aber keine Fahrgäste befanden.

Zeugen stellten den flüchtigen Fahrer

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei und stellten den flüchtigen Fahrer. Ein Alkoholtest ergab bei dem 62 Jahre alten Mann einen Wert von 2,24 Promille. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 7000 Euro.

Von MAZonline