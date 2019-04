Was für eine Überraschung: Der Klempowseelauf, der am 27. April in seine fünfte Auflage gehen sollte, wird nicht mehr stattfinden. Dies bestätigte Organisator Lars Gubalski nun auf Nachfrage der MAZ. Dagegen wird die Triathlon-Tradition am 31. August fortgesetzt – sogar mit der Olympischen Distanz.