Herzsprung / Stolpe

Ein Unbekannter drang Montagmittag in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Herzsprung ein. Er ließ Geld mitgehen aus einem Portemonnaie, das in einem Schrank lag.

Die 86-jährige Bewohnerin war im Obergeschoss des Hauses. Sie nahm zwar Geräusche wahr, dachte aber, dass sich eine Angehörige im Erdgeschoss befinden würde. Nach ersten Erkenntnissen war der Täter durch die unverschlossene Haustür in das Gebäude gelangt.

Schmuck aus Haus in Stolpe gestohlen

Etwa 45 Minuten später wurde aus einem Wohnhaus in Stolpe bei Kyritz Schmuck im Wert von etwa 300 Euro gestohlen.

83-Jähriger spricht Eindringling an

Ein 83-jähriger Bewohner hatte einen Mann in der Wohnung bemerkt und ihn auch angesprochen. Dieser gab an, ein Hotel zu suchen und telefonieren zu müssen. Der Unbekannte war etwa 1,75 m groß und schlank. Der Mann beschrieb ihn als „osteuropäischen Typ“. Der Dieb hatte einen Drei-Tage-Bart und kurzes dunkles Haar. Der Mann war sportlich gekleidet.

Waren es die gleichen Täter?

Möglicherweise handelt es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter, die in einem Fahrzeug unterwegs waren.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Heiligengrabe oder der Kyritzer Umgebung gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin, Tel.: 03391/35 40, entgegen.

Von MAZ-online