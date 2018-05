Kyritz

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom Sonntag, 13. Mai, bis Mittwoch, 16. Mai, in Kyritz in einer Garage eingedrungen, wie die Polizei erst am Sonntag (20. Mai) mitteilte. Da das Schloss nicht sichtbar beschädigt war, fragen sich die Kriminalisten nun, ob der oder die Täter etwa einen Zweitschlüssel beschafft hatten oder einfach einen ähnlichen Schlüssel nutzten – und Glück damit hatten.

Das Diebesgut ist wohl auch nicht von hohem materiellen Wert – es könnte aber für den Besitzer der Garage von Wert gewesen sein. Denn außer einigen Büroartikeln und Fahrradzubehör ließen die Einbrecher auch die gesamte Sammlung der Spielzeuge aus Überraschungs-Eiern mitgehen.

Zur Schadenshöhe kann bisher noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von MAZ-Online