Kyritz

In Kyritz haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch ein mobiles Toilettenhäuschen in Brand gesteckt. Gegen 2.15 Uhr meldete ein Lastwagenfahrer, der gerade an der Schule in der Pritzwalker Straße vorbeifuhr, dass er dort Flammen gesehen habe.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten auf einer freizugänglichen Grünfläche neben dem Schulgebäude ein Feuer mit einer Größe von 1 x 1 Meter fest, welches mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden konnte.

Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert, nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAz-online