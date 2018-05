Kyritz

Unbekannte Täter kletterten in der Nacht zu Freitag über den Zaun in einen Garten in der Strüwestraße in Kyritz und brachen die Laube auf. Sie stahlen einen Müllsack voll Pfandflaschen, den die 58-jährige Besitzerin des Gartengrundstücks unter einem Pavillon gelagert hatte. Außerdem nahmen sie aus dem Stall noch sechs Flugenten mit.

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr. Die Kriminalpolizei hofft nun, dass eventuell ein Gartennachbar oder ein Vorbeigehender etwas Verdächtiges bemerkt hat. Oder hat jemand plötzlich Flugenten zum Verkauf angeboten?

Die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin bittet um Hinweise unter Tel. 03391/35 40.

Von MAZ-online