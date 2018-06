Kyritz

Eine 53-jährige Frau hat bei der Polizei in Kyritz Anzeige wegen Betrugs erstattet. Bei der Onlinesuche hatte sie einen Mann kennengelernt, der vorgab in Deutschland zu leben, aber kaum Deutsch sprach. In Telefonaten verstand sie ihn kaum. Dennoch vertraute sie ihm letztlich, teilte die Polizei am Montag mit.

Rechnungen in Höhe von rund 1 500 Euro

Der Mann bat sie schließlich um Geld, das sie jedoch nicht aufbringen konnte. Unter einem Vorwand schloss er drei Mobilfunkverträge ab. Die Telefone ließ er an ihre Adresse schicken und sie versendete sie weiter an eine italienische Adresse. Als die Frau nun Rechnungen in Höhe von rund 1 500 Euro von einem Mobilfunkanbieter bekam, wurde sie aufmerksam und erkannte die Betrugsmasche, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline