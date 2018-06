Kyritz

Am Samstag gegen 7.30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem Krad der Marke Magura die Holzhausener Straße in Kyritz und bog hier nach rechts in den Leddiner Weg ab.

Hier stürzte er, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Geländer auf dem Gehweg. Der 27-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 3,15 Promille und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin war das Krad nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen.

Beim Zusammenstoß mit dem Geländer schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß mit dem Geländer wurde der 27-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Kyritz gebracht. Dort erfolgte eine Blutentnahme.

Die weitere Bearbeitung zur Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfolgt durch die Kriminalpolizei. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 1200 Euro.

Von MAZ-online