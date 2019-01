Kyritz

Ein 81-jähriger Mann erstattete bei der Polizei in Kyritz Strafanzeige wegen Betruges. Beim Einsortieren seiner Kontoauszüge hatte er festgestellt, dass mehrere Abbuchungen an einen für ihn fremden Adressaten erfolgt waren. Insgesamt entstand dem Senior dadurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro, teilte die Polizei mit. Die Hausbank sperrte das Konto des Geschädigten. Nun ermittelt die Kripo.

Falsche Geldforderung

Unabhängig von diesem Fall hat eine 67-jährige Frau aus dem Kyritzer Ortsteil Drewen Anzeige wegen versuchtes Betruges erstattet. Sie hatte eine falsche Zahlungsaufforderung in Höhe von 200 Euro von einem Inkassounternehmen erhalten, informierte die Polizei. Das Geld sollte die Frau zahlen, weil sie angeblich an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, was aber nicht stimmt.

Von MAZonline