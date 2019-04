Kyritz Kyritz - Mehrgenerationenhaus muss saniert werden Fast 25 Jahre nach seiner Errichtung in einem ehemaligen Lagergebäude besteht am Kyritzer Mehrgenerationenhaus erheblicher Sanierungsbedarf. Die Stadtverordneten bewilligten dafür jetzt erste Mittel.

Das Kyritzer Mehrgenerationenhaus ist von seiner Ausstattung her in die Jahre gekommen – vor allem, was den Brandschutz betrifft. Quelle: Alexander Beckmann