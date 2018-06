Fahrradgaragen für E-Bikes am Bürgerpark

Kyritz Kyritz - Fahrradgaragen für E-Bikes am Bürgerpark Landrat Ralf Reinhardt übergibt am Bürgerpark drei Fahrradgaragen mit Ladestation für E-Bikes an die Stadt Kyritz. Interessenten als Nutzer können sich im Kultur- und Tourismusbüro melden.

In Kyritz am Bürgerpark übergab gestern Landrat Ralf Reinhardt drei Fahrradgaragen an Bürgermeisterin Nora Görke. Quelle: Sandra Bels