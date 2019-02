175 Mitglieder zählt die Sportgemeinschaft Elektronik Kyritz und ist damit einer der stärksten Vereine in der Knatterstadt. In ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Sportler auf 2018 und stellten Pläne für die Ausrichtung des Vereins in den nächsten Jahren vor. Die Sektion Rudern steht dabei auf der Kippe.