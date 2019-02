Kyritz

Erneut gab es in Kyritz einen Feuerwehreinsatz, da in einer Küche etwas schmorte. Die Feuerwehr musste deshalb am Mittwoch um 1.20 Uhr in die Bahnhofstraße ausrücken. Ein 51-jähriger Mann hatte offenbar eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen, die zu schmoren begann, teilte die Polizei mit. Ein Feuer gab es jedoch nicht. 13 Brandschützer waren im Einsatz.

Vorsorglich waren drei Bewohner aus dem Haus evakuiert worden. Diese konnten nach einer ordentlichen Lüftung der Wohnung gegen 2.30 Uhr wieder zurück in ihre Räume, informierte die Polizei weiter.

Erst am Montag hatte es einen Einsatz der Feuerwehr in der Kyritzer Johann-Sebastian-Bach-Straße gegeben. In der Wohn­zeile „Klosterblick“ hatte mittags eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich ­heraus, dass einem Mieter in seiner Küche das Schnitzel in der Pfanne angebrannt war, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr. Gelöscht werden musste nichts.

Von Axel Knopf