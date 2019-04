Kyritz

Schwer verletzt wurde eine 89 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag in Kyritz. Sie wollte in Höhe der Mühlenstraße kurz vor 16 Uhr mit ihrem Fahrrad die Bundesstraße 5 überqueren, als ein 42 Jahre alter Autofahrer mit einem Ford vom Kreisverkehr der sogenannten Europakreuzung in Richtung des Kreisverkehrs an der Bundesstraße 103 abbog.

Abbieger zu schnell um noch anzuhalten

Der abbiegende Autofahrer sah die alte Frau zu spät und fuhr sie an, obwohl er noch bremste.

Ein Krankenwagen brachtedie schwer verletzte Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.

Der 42-Jährige wurde zu einem beschleunigten Verfahren vorläufig festgenommen, da er kein deutscher Staatsbürger ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin musste der Pole eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro hinterlegten und durfte dann gehen.

