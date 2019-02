Wusterhausen

Polizisten kontrollierten am Mittwoch um 19.20 Uhr in der Kyritzer Straße in Wusterhausen einen 55-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten in der Fahrertür des Wagens einen griffbereiten Schlagstock. Diesen stellten sie daraufhin sicher.

Die Polizisten leiteten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Von MAZonline