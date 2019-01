Kyritz

Im Wohnzimmer eines Hauses an der Bad Wilsnacker Straße in Kyritz ist in der Silvesternacht nach einem extrem heftigen Böllerschlag eine Uhr von der Wand gefallen. Auf der Straße hatte nach Angaben der Polizei ein 34-jähriger Mann mindestens einen ­illegalen, so genannten Polenböller gezündet. Außerdem soll der Mann dort sowohl legale als wohl auch illegale ­Silvesterraketen abgeschossen haben. Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auf.

Die Uhr, die sich an einer Wand im Wohnzimmer eines Anwohnern befand und herunterfiel, zerbrach. Die Polizei schätzte den Schaden am Mittwoch auf rund 25 Euro.

Von MAZonline