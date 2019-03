Kyritz

Unbekannte hebelten am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag einen an der Bundesstraße 5 in Kyritz abgestellten Baucontainer auf. Außerdem schlugen die Täter die Seitenscheiben von zwei Radladern ein. Ob etwas aus den Fahrzeugen gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Schadenshöhe wird vorerst auf rund 2500 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.

Das Kurzschließen der Bagger misslang

Im selben Zeitraum schlugen Unbekannte am Schwarzen Weg in Kyritz die Scheiben von zwei Kleinbaggern ein. Offenbar versuchten sie auch, die Bagger kurzzuschließen, was jedoch misslang. Darüber hinaus stahlen die Täter eine Kettensäge, informierte die Polizei weiter.

Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Von MAZonline