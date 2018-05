Heiligengrabe

Rund um Heiligengrabe bewegen sich die Radler auf der ersten Etappenhälfte und überqueren dabei zwei Hügel, bevor es dann immer an den Seen entlang und sehr viel ebener nach Süden geht.

Start: um 10 Uhr auf dem Gutshof in Heiligengrabe

Ausfahrt aus Heiligengrabe: Stiftsgelände – Blesendorfer Straße

Verlauf: Heiligengrabe – Maulbeerwalde – Zaatzke – Jabel – Liebenthal – Papenbruch – Karstedtshof – Christdorf – Königsberg – Barenthiner Weg – Königsberger See – Radweg nach Bork – Bork – Radweg entlang See – Stolpe – Plattenweg nach Bantikow – Bantikow – Wusterhausen

Einfahrt nach Wusterhausen: Seestraße – Kyritzer Straße – Kommandantenstraße – Bahnhofstraße – Am Markt

Abgabe der Fahrräder für den Rücktransport: um 15.30 Uhr am Markt in Wusterhausen. Die Räder müssen dafür mit einem Bändchen markiert sein, das man vor dem Start für drei Euro am MAZ-Stand erworben hat.

Personenrücktransport: um 17 Uhr Am Markt in Wusterhausen für alle, die vor dem Start für zwei Euro am MAZ-Stand ein Handbändchen erworben haben. Nach der Rückkehr können die Radler ihr Rad in Empfang nehmen.

Radparkplätze für Dauerradler: Am Markt 3 in Wusterhausen, eventuell zusätzlich Am Markt 7.

Unterkunft: Dossehalle. Kontakt: Hallenwart Günther Lenz, 033979/1 43 00.

Von Bernd Atzenroth