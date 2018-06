Christel Huse aus Holzhausen ist froh, dass es noch zu keinem Unfall kam. Regelmäßig ist sie mit dem Fahrrad in Richtung Kyritz unterwegs. Doch der Radweg in der Holzhausener Straße in Kyritz auf Höhe des Kühlhauses sei eine Katastrophe: Das Pflaster sacke ab, Steine liegen lose, Senken entstehen. „Da wächst jetzt auch immer mehr Gras. Man sieht die Löcher kaum.“ Angesichts des miserablen Wegezustandes sähen sich immer mehr Radfahrer gezwungen, auf die viel befahrene Straße auszuweichen.

Im Kyritzer Rathaus ist das Problem bekannt: „Der schlechte Zustand des Geh- und Radweges ist besonders durch die Tätigkeit von Maulwürfen, Wühlmäusen und Ratten begründet, welche den schlechten Unterbau zerstört haben.“ Zugleich heißt es aber auf MAZ-Anfrage: „Eine grundlegende Reparatur des gemeinsamen Geh- und Radweges ist nur unter hohen Aufwendungen möglich.“ Vorerst müsse man sich daher auf punktuelle Reparaturen beschränken. Eventuell lasse sich für nächstes Jahr eine finanzielle Lösung finden, um den Weg komplett neu zu bauen.

Ebenfalls Ärger bereitet der Zustand des Kyritzer Birkenweges. Auch von dort meldete sich ein Anwohner am MAZ-Lesertelefon. „Loch an Loch“, so sehe die unbefestigte Fahrbahn aus. Ihre Nutzung sei kaum noch zumutbar.

Stadtverwaltung sieht Missstände zwar, hat aber nicht immer Lösungen parat

Die Stadtverwaltung gesteht ein: „Der Zustand des Birkenweges ist wie bei allen vorhandenen naturbelassenen Wegen immer wieder unbefriedigend.“ Dabei bemühe man sich je nach Witterung ständig, die Wege instandsetzen zu lassen.

In Sachen Birkenweg strebt die Stadtverwaltung nun eine grundsätzliche Veränderung an. Man habe den Weg bereits vermessen lassen, um den Ausbau vorzubereiten. Auch eine Kostenschätzung liege vor. „Der weitere Ablauf wird derzeit abgestimmt.“ Planungsfragen, die Finanzierung und die Anliegerbeteiligung seien Themen. Jedenfalls stehe der Birkenweg auf der Agenda. „Voraussichtlich wird im Herbst eine Anliegerversammlung durchgeführt.“

Elisabeth Mielke in Rehfeld macht sich Sorgen um das Ortsbild. Am Weg zum Friedhof gebe es eine brach liegende Fläche. Das Areal war für einen Spielplatz gedacht. Doch nichts passiere. „Das Unkraut ist schon richtig hoch gewachsen. Das sieht doch nicht schön aus.“ Wenigstens gemäht werden müsste das Fleckchen mal, findet die Rehfelderin – wenn aus dem Spielplatz schon nichts wird.

Doch von einem Verzicht auf die Spielplatzpläne kann nach Informationen aus dem Kyritzer Rathaus keine Rede sein. Sie seien nach wie vor aktuell. „Das Projekt wurde auf der letzten Ortsbeiratssitzung am 23. Mai an Hand der Planungsunterlagen umfangreich erläutert und dargestellt.“ Inzwischen seien alle Anforderungen für den Förderantrag erfüllt, so dass die Stadt nun auf die Bewilligung der Mittel wartet. Sobald das Geld kommt, werde man umgehend die Umsetzung der Spielplatzpläne veranlassen. Dann werde auch die Brachfläche mit gestaltet.

Von Alexander Beckmann