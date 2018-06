Seit Samstagabend ist wieder zusammen, was zusammen gehört. Die Kyritzer Knattermimen und der Klostergarten. Die Amateurschauspieler eröffneten die Theaternächte 2018 mit dem Stück „Der Knecht Gottes“. Es war zwar keine Premiere, denn das Stück wurde bereits vor vier Jahren erstmals gespielt.

Aber irgendwie war es doch eine, denn die Mimen kehrten nach einer Pause nun in den Klostergarten zurück. In der vergangenen Saison spielten sie komplett im Kulturhaus. Für eingeschweißte Klostergartenfans, wie sie am Samstag dann auch dort anzutreffen waren, war das Kulti in der Vergangenheit allerdings keine Alternative zum schönen idyllischen garten.

Knattermimen sind wieder zu Hause

Dennoch hielten die Fans den Knattermimen die Stange. Ihnen dankte Knattermimen-Chef Eckhard Kutzer vor der Aufführung. „Wir sind froh und glücklich darüber, wieder zu Hause zu sein“, sagte er. „Es ist unsere gute Stubee“, fügte er an.

Gleichzeitig lud er das Publikum dazu ein, zusammen mit den Akteuren einen Schritt ins 16. Jahrhundert zu machen, einen Schritt nach Kyritz, das anders, bunter und schöner war, aber immer unser Kyritz. „Lachen Sie ordentlich und wenn Sie es müssen, dann weinen Sie eben“, fügte er an.

Kutzer selbst hatte das Stück geschrieben. Ihm diente eine heimatgeschichtliche Vorlage des pensionierten Lehrers Arnold Stanke. Den hatte die MAZ im Jahr 2012 veröffentlicht.

Stück spielt in der Mitte des 16. Jahrhunderts

Das Stück spielt in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Luther war gerade ein Jahr tot. Die Religionskriege tobten. Die Reformation war im Gange. Es waren unruhige Zeiten in Kyritz und Bad Wilsnack, wo die Geschichte spielt. Erzählt wird über den Pfarrer, Räuber und Mörder Lorenz Pasche, der lange Zeit in Kyritz lebte.

Die Geschichte ist wahr, steht aber in keinem Buch. Sie ist grausam, aber auch voller Liebe. Und davon überzeugten sich die Premierenbesucher am Samstagabend. Auf Wunsch der Knattermimenfans und wegen der großen Nachfrage wurde das Stück über den abtrünnigen Pfarrer in diesem Jahr noch einmal aufgeführt. Pasche hatte in Kyritz unter anderem einen Stadtbrand verursacht.

Flammkuchen im Klostergarten

Wie in den zurückliegenden Sommern gab es auch diesmal wieder den beliebten Flammkuchen direkt aus dem Ofen als Einstimmung auf den Theaterabend. Das hat Tradition bei den Mimen. Alles war wie immer.

Ein Wiedersehen mit Lorenz Pasche auf der Bühne im Klostergarten gibt es am 9. und 30. Juni und am 7. Juli. Karten gibt es bei den Knattermimen in der Bachstraße 4, auf www.knattermimen.de oder im Tourismusbüro am Marktplatz.

Von Sandra Bels