Lellichow

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 14 nahe Lellichow sind am Sonnabend gegen 11.30 Uhr zwei Kinder (3 und 7 Jahre alt) sowie eine 33 Jahre alte Frau verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Volvo, in dem sie saßen, kollidierte kurz vor dem Abzweig Teetz in Richtung Kyritz mit einem Anhänger. Der Anhänger hatte sich laut Polizei aus ungeklärter Ursache von einem entgegenkommenden VW Touran gelöst.

Durch den Zusammenstoß entstand am Volvo und an dem Anhänger ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt rund 17 000 Euro, informierte die Polizei.

Von MAZonline