Kyritz Tourismus - Der Wassernomade aus Wutike Andree Kienast aus Wutike ist Führer im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und am 20. April beim Anwandern in der Kyritz-Ruppiner Heide dabei. Er ist aber auch Wasserwanderer.

Andree Kienast ist Führer im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und am 20. April beim Anwandern in der Kyritz-Ruppiner Heide dabei, die in den Naturpark integriert werden soll. Quelle: Matthias Anke