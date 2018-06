Am 9. und 10. Juni erwarten die Höfe in Brandenburg wieder Besucher zur Landpartie.

In Ostprignitz-Ruppin sind dabei: Hirschhof Hildebrandt Freyenstein, Braunsberger Höfe, Ökohof Kuhhorst, Rixmanns Hof in Linum, Kremserhof Zermützel, Ökosaatgut-Betrieb Keimzelle Vichel, Landleben Linum, die Firma Hafleg Hakenberg, Linumer Landhof, Stephanus-Werkstätten Wusterhausen-Brunn, Biohof Jan Malo in Roddahn, Islandpferdehof von Fredenhorst, Blütenmeer-Imkerei in Hohenofen sowie as Homemade Karstedtshof.

Im Landkreis Prignitz ist der Park-, Natur- und Keramikhof in Dergenthin für Besucher geöffnet. In Breese erwartet die Alpakafarm Elbtal die Landpartie-Gäste. In Triglitz kann das historische Mühlengebäude der Koebemühle besichtigt werden. Die Mühlenschenke hält Ökobier und selbst angesetzte Heilkräuterschnäpse bereit.

Von Cornelia Felsch