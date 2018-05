Lindow

Die 61-jährige Radfahrerin befuhr den Vielitzer Weg in Richtung Lindow. Aus noch unbekannter Ursache stürzte sie mit dem Rad und verletzte sich leicht am Kopf. Möglicherweise war sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage ihren Drahtesel sicher zu führen, vermutet die Polizei.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Die Radlerin kam ins Klinikum nach Neuruppin. Hier wurde ihr auch eine Blutprobe abgenommen. Nur erwartet sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund relativer Fahruntüchtigkeit.

Von MAZ-online