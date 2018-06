Lindow

Was ihn erwartet, weiß Martin L. bereits. Das Gericht stellte dem 30-Jährigen eine Freiheitsstrafe von nicht weniger als drei Jahren und acht Monaten, höchstens aber vier Jahren in Aussicht, wenn er ein umfangreiches Geständnis ablegte. Darauf ließ sich der gelernte Beikoch ein. Er saß bereits im März dieses Jahres vor dem Richter im Landgericht Neuruppin, gemeinsam mit dem 23-jährigen Sebastian D.

Fünf Mal brannte es nachts in Lindow

Die beiden hatten zwischen August und Oktober vergangenen Jahres für Aufregung in Lindow gesorgt. Sie hatten einen Holzgeräteschuppen und einen Wohnwagen in einer Gartensparte am Gudelacksee in Brand gesetzt, acht Fahrzeuge eines Gebrauchtwagenhandels durch Feuer zerstört und anschließend an einem Schuppen am Lindower Bahnhof Feuer gelegt. Dafür wurde Sebastian D. zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt.

Als Martin L. damals über sein bisheriges Leben berichtete, entschied sich das Gericht, ihn psychiatrisch begutachten zu lassen. Er hatte von mehreren Selbstmordversuchen gesprochen und dass bei ihm damals eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Ob seine Schuldfähigkeit dadurch beeinträchtigt war, soll das psychiatrische Gutachten klären. Gestern begann die Verhandlung gegen ihn erneut.

Er wollte es nur brennen sehen

„Ich würde es gerne einmal brennen sehen“, hatte Martin L. nach eigenen Angaben gegenüber Sebastian D. geäußert. Dabei aber eher an ein Lagerfeuer gedacht, nicht daran, dass Menschen oder Sachen zu Schaden kommen sollten. Für ihn kam es deshalb überraschend, dass der Kumpel zwei Stunden später zum Aufbruch rief. Mit ausgerolltem Toilettenpapier setzten die beiden einen Schuppen in Brand.

Zwei Wochen später zündelten sie auf dem Nachbargrundstück. Den Wohnwagen dort hatte sich eine junge Frau mit viel Liebe und Mühe und der Hilfe von Familie und Freunden zurechtgemacht. Die Einweihung stand bevor, da brannte der Wohnwagen vollständig aus. „Traurig“, sagte die ehemalige Besitzerin vor Gericht. Umso mehr, als sie nun keinen Garten mehr hat, da die Stadt Lindow die Grundstücke nicht mehr verpachtet.

Aus Neid und Langeweile gezündelt

Bei den Details wie: ob sie Brandbeschleuniger benutzt haben, wurde der Angeklagte unsicher, widersprach teilweise den Aussagen seines Komplizen und sich selbst. „Ich weiß es nicht mehr so richtig“, gestand er. Die Idee, die Brände zu legen, hatten sie beide, bestätigte er. Gemeinsam suchten sie nachts den Autohandel auf, schlugen eine Autoscheibe ein und wollten, wie Sebastian D. aussagte, eigentlich einen Wagen knacken. Das gelang nicht. Er zündete ein Handbuch an und legte es unter den Beifahrersitz. Der Polo brannte vollständig aus, zwei benachbarte Fahrzeuge wurden beschädigt. „War es Sozialneid?“, wollte die Richterin wissen. Ein bisschen spielte der wohl auch eine Rolle, meinte Martin L. Beide hätten sich kein Auto leisten können: Sebastian D. hat keinen Beruf gelernt, Martin L. war arbeitslos.

Zeuge gibt sich wortkarg

Am 13. Oktober suchten die beiden nachts wieder den Gebrauchtwagenhandel auf, mit Benzin im Rucksack. Diesmal gingen fünf Autos in Flammen auf, anschließend legten sie noch Feuer am Bahnhof in Lindow. Zuhause angekommen wartete bereits die Polizei auf die Feuerteufel.

„Ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum wir das gemacht haben“, sagte Martin L. Eine Antwort darauf hatte er nicht. Auch Sebastian D. nicht, der gestern aus dem Gefängnis vorgeführt und als Zeuge vernommen wurde. Er hatte sich bei seiner Verhandlung sehr einsichtig gezeigt. Gestern nun gab er sich wortkarg. War Neid der Grund für die Brandstiftungen? „Das kann man so oder so sehen“, lautete seine Antwort. Auf Nachfrage räumte er ein: „Vielleicht unterschwellig“.

Ein Urteil wird für den 26. Juni erwartet.

Von Dagmar Simons