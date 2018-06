Gegen zehn öffnet der Himmel seine Schleusen – aber Jessica Lynn auf der Bühne singt unbeirrt weiter. Die Fans flüchten unters Zeltdach der Tanzfläche, die Band – alles Familienangehörige der Sängerin – ackert euphorisch weiter, Jessica, der sympathische US-Shooting-Star der Countryszene lässt die Haare fliegen, die Zähne blitzen. Sie greift in die Saiten der Gitarre und singt lustvoll-kraftvoll ihren Song. Es ist dann doch der letzte des Abends, der Technik zuliebe. Aber eigentlich – das merkt man dem temperamentvollen Energiebündel an – hätte sie gern noch weitergemacht.

Zur Galerie Sie kam, sang und siegte: Jessica Lynn, Country-Shootingstar aus den USA, hat im kleinen Schönberg die Linedance-Fans begeistert, bevor es nach London weiterging.

„Es war schon was Besonderes hier für sie – so dicht bei den Fans. In unserer Familienatmosphäre“, sagt Renato Juran, Betreiber der Schönberger Mustang-Ranch, der hart verhandeln musste, um Jessica Lynn ins kleine Dörfchen Schönberg zu bekommen, bevor sie ihre Tournee in London weiterführt. „Aber es hat sich gelohnt – sie war großartig“, schwärmt nicht nur Juran, der seine Ranch Jahr für Jahr ausbaut, anbaut und schöner macht.

Es ist erst der zweite Europa-Aufenthalt der Sängerin, die in den USA schon Rang und Namen hat. „Sie war toll“, lobt Kerstin Ahsmann aus Lindow mit Töchterchen Vanessa auf dem Arm – beide tragen natürlich Cowboyhut. Etliche Fans sind aber auch von weither gekommen – etwa der „Sheriff“ Jörg Surborg aus Gifhorn. Er ist zwar der einzige Sheriff auf der Ranch – beim Country- und Westernabend sind indes traditionell sehr viele Tänzer szenetypisch kostümiert und kommen als waschechte Cowboys und -girls.

Etliche sind das ganze Wochenende da – mit Wohnmobil und Camper – und belegen die Workshops,die DJ Westco tagsüber anbietet. Für hartgesottene Linedancer ist Schönberg ohnehin bereits eine feste Adresse. Etwa Heidi Pacher aus Berlin, die Jahr für Jahr mit ihren prächtigen Kleidern ein Hingucker auf der Tanzfläche ist. „Inzwischen ist mein Schrank zu klein, so dass ich hier einen Second-Hand-Stand betreibe“, sagt die 64-Jährige, die seit 15 Jahren Linedancerin ist und von Anbeginn an in Schönberg dabei war.

„Es ist toll zu sehen, was hier Jahr für Jahr gewachsen ist. Es wäre schön, wenn Familie Juran, die sich hier echt abrackert, mehr Unterstützung bekäme.“ Was sie am Linedance reizt? „Ich konnte es allein tanzen – mein damaliger Mann war Nicht-Tänzer“, erinnert sie sich. Mittlerweile ist sie mit einem Linedancer liiert. Außerdem sei Linedance gut für die Fitness und fürs Hirn. „Ich habe in all den Jahren bestimmt 400, 500 verschiedene Tänze gelernt“, sagt sie. Die meisten seien nach kurzem Rekapitulieren auch wieder da.

Auch DJ Westco ist am Samstagabend zufrieden, als er spätabends noch auflegt. „Jessica Lynn war der Hammer. Sie hat Spaß auf der Bühne, ’ne Superstimme und hat sogar ein paar deutsche Sätze gelernt. Das lieben die Leute.“ Seine Workshops waren auch gut besucht – den „Rock Land“ und den „Country Smile“ hatte er diesmal im Gepäck. „Dieses Jahr waren noch mehr Leute da als sonst“, bemerkt er.

Von Regine Buddeke